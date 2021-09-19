В мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави открылась выставка, посвященная Тайказану

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави состоялось открытие выставки «Символ благополучия и процветания - Тайказан», посвященной дню возвращения священного Тайказана на историческое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

Целью выставки является ознакомление с документальными сведениями о возвращении в страну священного Тайказана, который является символом Туркестана, популяризация направления «Древняя металлургия Великой степи» в программной статье Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи» и приобщение молодежи к истории, приобщение к страноведению, привитие интереса к истории прошлого через популяризацию ценного средневекового наследия.

На выставке представлены около 50 экспонатов. В том числе фотографии Тайказана в альбоме русского путешественника А.Куна 1864 года, архивная фотография, на которой тайказан отправляют в Санкт-Петербург в 1935 году, уникальная фотография, представленная в экспозиции музея Эрмитаж, архивная фотография, представляющая тайказан в музее Эрмитаж в 1989 году, фотографии возвращения в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, архивные документы, фотографии и медали республиканского турнира «Тайказан» по казахской борьбе среди молодежи 2009-2014 годов рождения, который был организован заповедником-музеем.

Возвращению на историческую родину средневекового Тайказана, хранящегося в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави в священном городе Туркестан исполнилось 32 года. В 1935 году Тайказан был отправлен на три месяца на III Международную конференцию иранских мастеров в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, и спустя 54 года, 18 сентября 1989 года, вернулся на историческую родину.

«Тайказан - символ благополучия, единства и солидарности тюркского народа. Поэтому в честь этой даты ежегодно по традиции проводятся открытие выставки и различные мероприятия. Открывшаяся выставка продлится один месяц», - сказал исполняющий обязанности директора Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Ерсин Тажибаев.

Расположенный в комнате Казандык мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави Тайказан был отлит в 1399 году в кузнице мастера Абдила Азиза Шарафуддина Тебризи, в населенном пункте Карнак, в 25 километрах от города Туркестан, по приказу эмира Тимура, правителя Турана. Тайказан отлит из семи видов металлов, таких как золото, серебро, медь, бронза, свинец, цинк и олово.

Вес Тайказана составляет 2 тонны, емкость - 3 тысячи литров, высота-1,62 метра, диаметр -2,42 метра. Тиснение внешней части Тайказана состоит из пяти частей.

На Тайказане имеются аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммеда.