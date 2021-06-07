В Мангистаускую область доставят сено из Актюбинского региона - МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мангистаускую область в связи с засушливым сезоном будет направлено сено из Актюбинской области. Об этом сообщил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в с связи с отсутствием дождей в Мангистауской области наблюдается засушливый сезон. В связи с этим министерством была создана рабочая группа. Члены рабочей группы посетили Мангистаускую область и ознакомились с ситуацией во всех районах региона. Правительством для принятия оперативных мер был создан специальный штаб», - сказал Еркебулан Ахметов в интервью журналистам.

По его словам, члены штаба побывали на прошлой неделе в Актюбинской области и провели переговоры с администрацией региона. По итогам обсуждений, между акиматами Мангистауской и Актюбинской областей был подписан меморандум.

В рамках этого документа были определены места коса сена в районах Кобда, Байганин, Темир Актюбинской области, откуда сено будет доставляться для мангистауских фермеров.

«Вместе с тем был обсужден вопрос доставки 10 тыс тонн оставшихся с прошлого года запасов клевера. Также был обсужден вопрос перевозки сена и кормов. На сегодня через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий» выделено 204 млн тенге. Эти средства будут направлены на покупку сена и кормов, а также их доставку», - пояснил Еркебулан Ахметов.

По его словам, на сегодня в Мангистауской области наблюдается падеж 536 голов лошадей. Органы ветеринарии проводят организацию их захоронения. В основном смерть скота фиксируется в районах Тупкараган и Мангистау Мангистауской области.

«На сегодня стоит задача по недопущению дальнейшего падежа скота. Для этого необходимо оперативно доставить сено и корма. На данный момент в регионе сохраняется температура +35, +40 градусов», - добавил Еркебулан Ахметов.