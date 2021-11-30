В Мангистауской области за 30 лет введены в эксплуатацию три железные дороги

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рост транзитного, транспортно-логистического и инфраструктурного потенциала Мангистау как пограничной области - результат независимости. На полуострове Мангистау, который находится далеко от столицы, параллельно развивались железные, морские и автомобильные дороги. Область стала центром пересечения важных дорог, соединяющих многие страны, передает МИА «Казинформ».

Впервые в истории независимого Казахстана через Кавказ, Турцию открыт новый маршрут в европейские страны. Построен также второй казахский морской порт. К слову, порт Курык сегодня стал важным узлом транскаспийского международного транспортного маршрута. Через него перевозится около 2 млн тонн грузов в год.

За 30 лет независимости в регионе введены в эксплуатацию новые железные дороги. Открыт международный железнодорожный коридор «Узень-Берекет-Горган», соединяющий три государства. Построены железные дороги «Боржакты-Ерсай» и «Бейнеу-Шалкар».

В 90-е годы прошлого века протяженность автомобильных дорог области составляла всего 1 778 километров. За годы независимости построено еще более 1 тыс. км дорог, отремонтировано около 2 тыс. изношенных дорог.

В 2020 году асфальтовое покрытие уложено на 154 км дорог региона. Реконструировано 8 дорог, охватывающих 149 км. В этом году реконструируются 12 дорог областного и районного значения. В частности, реконструкция автомобильной дороги «Жынгылды – Шайыр - Шеркала» (29 км), «Шетпе-Кызан» (участок Тасмурун-Мастек, 36 км), «Шетпе-Кызан» (участок Мастек-Кызан, 25 км), от водозаборного канала МАЭК до паромного комплекса «Курык» (27 км), «Актау-Форт-Шевченко» 5-29 км (24 км), дорога от центра «Хонда» до села Умирзак (4,5 км), «10 км автомобильной дороги от села Баскудык до села Мангистау» (10 км). Проложена также новая дорога около теплого пляжа в Актау. Это позволит развивать туризм в регионе.

- Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК была оказана поддержка в финансировании 6 проектов, которые реализуются в 2022 году. В следующем году будут проведены работы по строительству «10 км автомобильной дороги от села Баскудык до села Мангистау», строительство 4,3 км объездной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района, реконструкция 37 км автомобильной дороги от водозаборного канала «МАЭК» до паромного комплекса «Курык», асфальтирование части «Тасмурун – Мастек, Мәстек-Кызан» дороги «Жынгылды – Шайыр –Шеркала», «Шетпе-Кызан» сообщил руководитель областного управления автомобильных дорог Адайбек Калиев.

Вместе с тем, в соответствии с Комплексным планом развития Мангистауской области на 2021-2025 годы в целях дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона планируется строительство автомобильных дорог республиканского значения «Бейнеу-Шалкар» и «Жанаозен-граница Туркменистана».