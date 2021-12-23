В Мангистауской области большое количество скота оказалось не зарегистрированным – глава МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области большое количество скота оказалось не зарегистрированным. Об этом на брифинге в СЦК заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в 2020 году объявлялся «зеленый коридор» (для регистрации скота) по всей Республике Казахстан, там давалось три месяца, когда обновление системы шло, и тогда мы давали специально три месяца для всех регионов, областей, городов, чтобы они провели у себя регистрацию животных», - сказал Ербол Крашукеев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр пояснил, что в текущем году был дан «зеленый коридор» только для Мангистауской области, поскольку там было форс-мажорное обстоятельство.

«Мы приехали, деньги были выделены, и оказалось, что большое количество скота не зарегистрировано населением, поэтому мы были вынуждены «зеленый коридор» объявить», - пояснил Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что для получения помощи от государства необходима регистрация скота.

Ранее сообщалось, что на сегодня в стране насчитывается 1,6 млн личных подсобных хозяйств, в них сосредоточено около половины скота страны и они удовлетворяют почти половину потребности внутреннего рынка страны в животноводческой продукции, практически не имея никакой поддержки со стороны государства.