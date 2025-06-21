В Мангистау нашли неизвестный летательный аппарат, похожий на дрон
Вблизи железнодорожной станции Болашак, рядом с границей, был найден неизвестный предмет, напоминающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили жители в уполномоченные органы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации департамента полиции Мангистауской области, дрон был обнаружен в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов.
— На месте происшествия работают сотрудники полиции и уполномоченных органов. Точно установить, что это за устройство и откуда оно появилось, пока не удалось. Пострадавших нет, материальный ущерб не зафиксирован, — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
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