В Мангистау нашли неизвестный летательный аппарат, похожий на дрон

По информации департамента полиции Мангистауской области, дрон был обнаружен в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции и уполномоченных органов. Точно установить, что это за устройство и откуда оно появилось, пока не удалось. Пострадавших нет, материальный ущерб не зафиксирован, — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал падение беспилотников в Западно-Казахстанской области.