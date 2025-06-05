Запускались с российского испытательного полигона — Минобороны о падении дронов в ЗКО

— Мы неоднократно отвечали на эти вопросы. Как вы знаете, большинство, более 90% БПЛА, которые нашли на территории ЗКО, находятся в пределах границ испытательного полигона 926 летного испытательного центра России, — сообщил замминистра.

По его словам, воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром.

— Я же сказал, что это Российская Федерация, которая запускает и испытывает свои летательные аппараты, — добавил Камалетдинов.

Ранее департамент полиции ЗКО сообщил об обнаружении фрагментов от неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Жанибекском районе ЗКО.

Напомним, 18 марта в Западно-Казахстанской области уже находили предмет, похожий на беспилотник.

В феврале текущего года также сообщалось, что аппарат, похожий на беспилотник, упал на территории ЗКО.