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    12:41, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Запускались с российского испытательного полигона — Минобороны о падении дронов в ЗКО

    Первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате прокомментировал падение беспилотников в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    беспилотник в ЗКО
    Фото предоставлено местными жителями

    — Мы неоднократно отвечали на эти вопросы. Как вы знаете, большинство, более 90% БПЛА, которые нашли на территории ЗКО, находятся в пределах границ испытательного полигона 926 летного испытательного центра России, — сообщил замминистра.

    По его словам, воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром.

    — Я же сказал, что это Российская Федерация, которая запускает и испытывает свои летательные аппараты, — добавил Камалетдинов.

    Ранее департамент полиции ЗКО сообщил об обнаружении фрагментов от неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Жанибекском районе ЗКО.

    Напомним, 18 марта в Западно-Казахстанской области уже находили предмет, похожий на беспилотник.

    В феврале текущего года также сообщалось, что аппарат, похожий на беспилотник, упал на территории ЗКО.

    Теги:
    ЗКО Беспилотники Регионы Минобороны РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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