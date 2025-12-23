Опыт Саудовской Аравии для развития туризма изучили в Мангистау

— Во-первых, развитие направления Бозжыра. В этом году начато строительство дороги протяженностью 13,2 километров, в 2026 году планируется подключение к электрической сети. Строительство туристического центра в урочище Бозжыра завершено и будет введено в эксплуатацию в предстоящий туристический сезон, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что природа Мангистау во многом схожа с природой Саудовской Аравии.

— Мы изучили их опыт, в результате определили план развития ущелья Бозжыра и провели переговоры с инвесторами. В период 2026–2029 годы будут реализованы три проекта на общую сумму 17,5 миллиардов тенге, среди которых есть этноцентр известного казахстанского бренда «Тары», — сообщил Нурдаулет Килыбай.

Фото: СЦК

По словам акима, учитывая удаленность туристических локаций и высокие расходы на создание инфраструктуры (дороги, электричество, вода) в регионе начали развивать новый формат путешествий с использованием автодомов.

— В 2026 году будут реализованы проекты по организации инфраструктуры для автодомов с построением глэмпингов на горе Шеркала, — отметил аким.

В Мангистау расположено несколько термальных источников. Скважины, разведанные в советский период, по словам акима, были инвентаризированы и паспортизированы, а исследования в лабораториях России и Чехии подтвердили лечебные свойства минеральных вод. По составу воды сопоставимы с водами известных курортов, таких как Карловы Вары и Ессентуки.

— СПК «Каспий» совместно с инвестором реализует санаторно-курортный комплекс на 150 мест с термальными бассейнами, стоимость проекта — пять миллиардов тенге, количество рабочих мест — 100. Земельный участок для проекта определен, начаты проектные работы и финансирование. Строительство начнется в 2026 году и завершится во втором квартале 2027 года, — сообщил аким.

Как отметил Нурдаулет Килыбай, в рамках работы по включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО пяти подземных мечетей (Бекет ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Шопан ата, Сұлтан үпі) в регион прибыла техническая оценочная группа. Она провела оценку объектов и представила соответствующие документы в международную организацию.

По словам акима, популярность фильмов голливудских студий заметно увеличивает поток туристов на места съемок, которые со временем превращаются в постоянные маршруты. Он напомнил, что мировой кинорежиссер официально утвердил Мангистаускую область в качестве площадки для своего нового крупного проекта, работа в этом направлении уже ведется.