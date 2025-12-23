В Мангистау 97% дорог местного значения в хорошем состоянии — акимат

Как рассказал аким региона Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК, в 2025–2026 годах в регионе ведутся строительные и реконструкционные работы в рамках 16 проектов общей протяженностью 491 км. Он отметил, что Мангистауская область обладает развитой транспортной инфраструктурой благодаря выгодному географическому расположению.

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному маршруту в этом году вырос на 20% и составил 2,5 млн тонн. В порту Курык проведены работы по углублению дна моря, которые в дальнейшем продолжатся в акватории Актауского морского торгового порта.

Для развития флота до 2027 года количество судов планируется увеличить до шести. В 2025 году введено в эксплуатацию сухогрузное судно «Nasipkali Marabayev» грузоподъемностью 7 тыс. тонн. Кроме того, до 2028 года между портами Курык и Алят поэтапно введут в эксплуатацию шесть паромов.

В 2026 году начнется строительство нового морского порта (первый этап) стоимостью 300 млн долларов США благодаря привлечению инвесторов.

Также планируется создать международный торгово-логистический хаб «Актау — западные ворота Казахстана». Реализация этих проектов позволит к 2030 году увеличить пропускную способность портов до 60 млн тонн и создать 2 700 новых рабочих мест.