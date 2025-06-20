В Малайзии запретили Telegram

Малайзийский регулятор указывает на систематические нарушения со стороны Telegram и неспособность платформы своевременно удалять контент, который может дестабилизировать общественное доверие и обострить межэтнические или религиозные отношения.

— Это первый в своем роде иск, поданный против платформы социальных сетей, особенно с учетом того, что Telegram лицензирован сервисом приложений, — говорится в сообщении.

Ранее в разных государствах мессенджер Telegram подвергался ограничениям за несоблюдение требований регуляторов и наличие противоправного контента на платформе.

В прошлом году южнокорейская полиция заявила о том, что начала расследование в отношении платформы зашифрованных сообщений Telegram по обвинению в «пособничестве» распространению запрещенного контента.