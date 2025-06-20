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    18:02, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В Малайзии запретили Telegram

    Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа добилась временного судебного запрета на деятельность Telegram и двух его каналов «Edisi Siasat» и «Edisi Khas», обвиняемых в распространении вредного контента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Telegram
    Фото: pixabay

    Малайзийский регулятор указывает на систематические нарушения со стороны Telegram и неспособность платформы своевременно удалять контент, который может дестабилизировать общественное доверие и обострить межэтнические или религиозные отношения.

    — Это первый в своем роде иск, поданный против платформы социальных сетей, особенно с учетом того, что Telegram лицензирован сервисом приложений, — говорится в сообщении.

    Ранее в разных государствах мессенджер Telegram подвергался ограничениям за несоблюдение требований регуляторов и наличие противоправного контента на платформе.

    В прошлом году южнокорейская полиция заявила о том, что начала расследование в отношении платформы зашифрованных сообщений Telegram по обвинению в «пособничестве» распространению запрещенного контента.

    Теги:
    В мире Малайзия
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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