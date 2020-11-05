В Мактаарале обновляют системы инфраструктуры

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Мактааральского района Туркестанской области Бахыт Асанов провел пресс-конференцию в региональной службе коммуникаций по итогам 10 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

Сначала глава района доложил о проделанной работе в регионе. Остановился на показателях развития района, озвучил проекты по продвижению социально-экономического роста.

В текущем году мактааральскими аграриями посеяно 60,9 тыс. га, из них 38,2 тыс. га приходится на хлопчатник. На сегодняшний день дехкане собрали 86,7 тыс. тонн белого золота.

По словам Бахыта Асанова, аграрии по-прежнему продолжают собирать хлопчатник, пока средняя урожайность составляет 25 центнеров. Кроме того, произведено 46,3 тыс. тонн овощей, 304,1 тыс. тонн бахчевых культур, из них около 80% экспортировано за рубеж. Также собрано 11,8 тыс. тонн риса, произведены и другие сельскохозяйственные культуры.

«В текущем году из районного бюджета выделено 381,2 млн. тенге на работы по укладке камня на 94 внутренних улицах района протяженностью 51,05 км. На сегодняшний день на 75 улицах уложен камень. Работы по укладке камня на оставшихся 19 улицах будут завершены до конца этого месяца. Также в 16 населенных пунктах требуется реконструкция изношенных систем питьевой воды. Из них на строительство 6 объектов питьевой воды из бюджета выделено 726,3 млн. выделено тенге, введено в эксплуатацию 3 объекта. Из 69 населенных пунктов Мактааральского района 36 сел обеспечены природным газом», - сказал руководитель района.

Большое внимание в районе уделяется благоустройству. Так, на 18 улицах протяженностью 22,05 км ведутся работы по установке освещения в количестве 689 штук, на 2 улицах протяженностью 3,4 км идет прокладка тротуаров. В связи с техногенной катастрофой, произошедшей в мае, на строительство новых инфраструктурных систем микрорайона в поселке Мырзакент предусмотрено 3,7 млрд. тенге и сейчас все необходимые работы идут полным ходом.

В основном в регионе 10 536 единиц субъектов предпринимательства. В целом, в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в Мактааральском районе реализуется два проекта и объем инвестиций составил 6,7 млрд. тенге. В частности, в 2021 году Казахстан и Турция совместно планируют запустить фабрику по производству нитей. Мактааральскими предпринимателями совместно с российскими представителями предполагается совместная реализация проекта завода по производству хлопкового масла, германскими предпринимателями по производству плодово-ягодных мармеладов.