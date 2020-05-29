В Мактаарал прибыло 12 тонн гуманитарной помощи из ЗКО

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мактааральский район прибыл караван из Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

12 тонн гуманитарной помощи привезли представители этнокультурных объединений и предприниматели Западно-Казахстанской области. При содействии волонтеров в караванный транспорт загружены продукты питания и строительные материалы, одежда и предметы для дома.

В поддержку пострадавших от паводка мактааральцев, гуманитарную помощь помогли собрать чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах», волонтерская группа «Бірлік», казахско-вайнах «Достык» и спортивный клуб «Patriot», а также ИП «Кадыргалиев Т. А.», клуб бегунов «UralskRunners».

Караван из Западного Казахстана встретили специалисты Мактааральского районного филиала КГУ « Общественное согласие» аппарата акима Туркестанской области, председатели этнокультурных объединений, члены и переданы на склад гуманитарной помощи.

