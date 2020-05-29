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В Мактаарал прибыло 12 тонн гуманитарной помощи из ЗКО

29 Мая 2020 16:05
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В Мактаарал прибыло 12 тонн гуманитарной помощи из ЗКО

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мактааральский район прибыл караван из Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

12 тонн гуманитарной помощи привезли представители этнокультурных объединений и предприниматели Западно-Казахстанской области. При содействии волонтеров в караванный транспорт загружены продукты питания и строительные материалы, одежда и предметы для дома.
В поддержку пострадавших от паводка мактааральцев, гуманитарную помощь помогли собрать чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах», волонтерская группа «Бірлік», казахско-вайнах «Достык» и спортивный клуб «Patriot», а также ИП «Кадыргалиев Т. А.», клуб бегунов «UralskRunners».
Караван из Западного Казахстана встретили специалисты Мактааральского районного филиала КГУ « Общественное согласие» аппарата акима Туркестанской области, председатели этнокультурных объединений, члены и переданы на склад гуманитарной помощи.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Туркестанская область, Пять социальных инициатив,
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