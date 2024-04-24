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    12:44, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    В Махамбетском районе Атырауской области открывают овраги вблизи реки Жайык

    Жайык
    Фото: Kazinform

    В Махамбетском районе Атырауской области открывают овраги вблизи реки Жайык (Урал), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил директор ГУ «Учреждение охраны леса и животного мира» Махамбетского района Алтынбек Амангельдыулы, такое решение было принято для того, чтобы защитить населенные пункты от затопления водами разлившейся реки Урал.

    — Вблизи реки Жайык (Урал) много оврагов. Для отвода речной воды открыты 12 оврагов. Сейчас в населенных пунктах Карт Жайык, Ойынколь, Олишыганак, Бесагаш, Коржын, Косозек, Жумай, Бескала, Алмагамбет и других вода стекает в овраги. Если большая часть речной воды стечет в овраги, населенные пункты можно будет защитить от угрозы наводнения. Сейчас незаметно, чтобы это оказало негативное влияние на лесное хозяйство, —  сказал А. Амангельдыулы. 

    По его мнению, в последние годы на территории лесного хозяйства увеличилось количество засохших деревьев. Поэтому овраги в Махамбетском районе очищаются от остатков, упавших деревьев и грязи, создаются условия для стока воды.

    Напомним, ранее сообщалось, что в реках Атырауской области повысился уровень воды.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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