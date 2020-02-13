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В Лондоне зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

13 Февраля 2020 12:38
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В Лондоне зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Лондоне. В итоге общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mail Online.

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Последний случай заражения был диагностирован в среду у женщины, которая в настоящее время проходит лечение в больнице Гая и святого Томаса в южном Лондоне. Предполагается, что пациентка прилетела в Великобританию из Китая несколько дней назад. Официальные лица подтвердили, что она заразилась вирусом в КНР.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти подтвердил случай заражения. «Результат анализа на новый коронавирус (COVID-19) еще одного пациента в Англии оказался положительным. Таким образом, общее число случаев заболевших в Великобритании достигло девяти», – сообщил Крис Уитти.

Этот случай может вызвать панику в столице, пишет британская пресса. Ожидается, что представители здравоохранения будут искать каждого, с кем зараженный человек мог быть в контакте.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вспышка коронавируса представляет серьезную и неизбежную угрозу для британской общественности. Связано это с тем, что 83 эвакуированных из Китая британских гражданина были помещены на карантин в больницу Эрроу-парк в Виррале. Сегодня они покинут медицинское учреждение, так как результаты их анализов оказались отрицательными.


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Ключевые слова: Великобритания, Пневмония в Китае,
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