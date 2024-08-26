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    12:42, 26 Август 2024 | GMT +6

    В Лондоне представлены работы казахстанских художников

    В Лондоне представлены работы казахстанских художников
    Фото: Евразийская творческая гильдия

    В столице Великобритании в Польском Культурном центре состоялась презентация арт-каталога «Сокровищница великой степи», где были представлены работы казахстанских художников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Это событие стало кульминацией промо-турне, которое началось в музее имени Игоря Савицкого в Нукусе и охватило такие города, как Астана, Алматы, Ташкент, Бишкек, Минск, Москва, Санкт-Петербург и Батуми.

    В Лондоне представлены работы казахстанских художников
    Фото: Евразийская творческая гильдия

    В рамках мероприятия были представлены работы 24 художников из 8 стран, среди которых три мастера из Казахстана: Ксения Дубова, Шайзада Байкенова и Сергей Бабяков. Картина Ксении Дубовой украсила обложку каталога, подчеркивая высокий уровень мастерства казахстанских художников.

    В Лондоне представлены работы казахстанских художников
    Фото: Евразийская творческая гильдия

    Презентация прошла в формате иммерсивного шоу, что позволило зрителям не только увидеть работы участников каталога, но и лучшие картины представленные в музее имени Игоря Савицкого.

    Мероприятие открыла председатель Евразийской творческой гильдии Марта Брассарт, которая сделала в своем выступлении акцент на важность культурного обмена, а почетный председатель, поэт Джон Фарндон отметил, что искусство служит мостом между культурами. Модератором выступил Марат Ахмеджанов, председатель гильдии.

    Достижения казахстанских художников подтверждают, что в стране присутствует огромный творческий потенциал, который способен заявить о себе на мировой арт-сцене. 

    В Лондоне представлены работы казахстанских художников
    Фото: Евразийская творческая гильдия

    Арт-директор издательства Hertfordshire Press Александра Рей, подчеркнула, что работы художников отражают дух времени и культурное наследие региона, создавая уникальную связь между Востоком и Западом.

    Презентация проекта вызвала живой интерес и получила высокие оценки, став важным шагом в популяризации культурного наследия Казахстана в Великобритании.

     

    Теги:
    Культура Казахстан Выставка Великобритания Мировые новости Искусство Художники
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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