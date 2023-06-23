В Лондоне пообещали выделить Украине $60 млрд на восстановление

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Участники завершившейся в четверг в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины пообещали в ближайшие годы выделить Киеву 60 млрд долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В работе конференции, которая проходила 21-22 июня, приняли участие министры, представители бизнеса и другие официальные лица из 59 стран. По оценкам Всемирного банка, общие потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют 411 млрд долларов, из которых 14 млрд требуются в текущем году.

«Европейский союз объявил о новом многолетнем механизме финансирования в размере до 50 млрд. евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию. США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 1,3 млрд долларов, включая 675 млн долларов на модернизацию критически важной инфраструктуры Украины», - говорится в совместном заявлении организаторов конференции.

В документе также говорится, что Великобритания объявила о выделении еще 3 млрд долларов гарантий для поддержки дополнительного кредитования Всемирного банка до 2027 года, а также 240 млн фунтов стерлингов поддержки на неотложные нужды. Швейцария объявила о выделении еще 1,5 млрд швейцарских франков на поддержку до 2027 года.