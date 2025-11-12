РУ
    11:07, 12 Ноябрь 2025

    В Лондоне осудили «криптокоролеву», сбежавшую с деньгами китайских пенсионеров

    Британский суд во вторник приговорил женщину к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за хищение средств у китайских пенсионеров и инвестирование похищенных денег в криптовалюту, стоимость которой сейчас оценивается в миллиарды фунтов, передает Kazinform со ссылкой на BBC

    криптокоролева Цянь Чжимин
    Фото: Metropolitan Police

    По данным следствия, 47-летняя Цянь Чжимин сбежала из Китая и поселилась в особняке в районе Хэмпстед на севере Лондона. Спустя год полиция провела там рейд, в ходе которого была изъята одна из крупнейших в мире партий криптовалюты.

    Следователи установили, что более 100 000 китайских граждан вложили деньги в компанию Цянь, которая заявляла, что занимается производством высокотехнологичных товаров для здоровья и майнингом криптовалюты. На деле же, как утверждают власти, средства были похищены.

    Цянь прибыла в Великобританию по поддельному паспорту в сентябре 2017 года, вскоре после начала расследования в Китае. В Лондоне она представлялась богатой наследницей коллекционера антиквариата и драгоценностей.

    Главной целью Цянь было к 2022 году стать королевой Либерланда, непризнанного микрогосударства на границе Хорватии и Сербии.

    Инвесторы сообщили, что надеются вернуть хотя бы часть своих средств через британские органы.

    Средства, оставшиеся невостребованными, обычно переходят в собственность правительства Великобритании, что дает некоторым повод предполагать, что казначейство может выиграть от подобной «добычи».

    Ранее мы писали, что «Мошенница века» признала вину в суде Великобритании. 

