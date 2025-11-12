В Лондоне осудили «криптокоролеву», сбежавшую с деньгами китайских пенсионеров

По данным следствия, 47-летняя Цянь Чжимин сбежала из Китая и поселилась в особняке в районе Хэмпстед на севере Лондона. Спустя год полиция провела там рейд, в ходе которого была изъята одна из крупнейших в мире партий криптовалюты.

Следователи установили, что более 100 000 китайских граждан вложили деньги в компанию Цянь, которая заявляла, что занимается производством высокотехнологичных товаров для здоровья и майнингом криптовалюты. На деле же, как утверждают власти, средства были похищены.

Цянь прибыла в Великобританию по поддельному паспорту в сентябре 2017 года, вскоре после начала расследования в Китае. В Лондоне она представлялась богатой наследницей коллекционера антиквариата и драгоценностей.

Главной целью Цянь было к 2022 году стать королевой Либерланда, непризнанного микрогосударства на границе Хорватии и Сербии.

Инвесторы сообщили, что надеются вернуть хотя бы часть своих средств через британские органы.

Средства, оставшиеся невостребованными, обычно переходят в собственность правительства Великобритании, что дает некоторым повод предполагать, что казначейство может выиграть от подобной «добычи».

