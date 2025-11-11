В Лондоне назвали цены на матч «Арсенала» с «Кайратом»

Несмотря на то, что матч Арсенал — Кайрат пройдет аж 28 января 2026 года, лондонский клуб уже сейчас, в ноябре 2025 года, опубликовал расценки на билеты для болельщиков.

Согласно информации, размещенной лондонским клубом, стоимость билета на матч Арсенал — Кайрат составляеи от 44,8 до 84 фунтов. В пересчете на тенге это диапазон от 30 800 до 57 750 тенге.

Такие цены установлены для тех, кто хочет смотреть игру на любых секторах, кроме специально выделенного для болельщиков «Кайрата». Более того, владельцы абонементов на игры «Арсенала» уже приобрели билеты на матч Лиги чемпионов с «Кайратом». За редким исключением, лондонский фанат может отдать свое место другу или родственнику.

Размер вознаграждения за билеты на фан-сектор для намеревающихся поддержать в Лондоне алматинскую команду будет объявлен позже.

Для сравнения отметим, что стоимость билетов на домашние матчи «Кайрата» на Центральном стадионе Алматы вариьруется от 30 000 до 250 000 тенге.

Ранее в «Кайрате» заявили о возможном переносе домашних матчей Лиги чемпионов из Алматы.

После четырех матчей в основном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» набрал 1 балл за домашнюю ничью с кипрским «Пафосом».