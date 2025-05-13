В Ливии вспыхнули столкновения после сообщений о гибели главы вооруженной группировки

В ряде районов столицы Ливии вечером 12 мая произошли вооруженные столкновения с применением тяжелого вооружения. Эскалация началась после сообщений о гибели Абдель Гани аль-Кикли, известного как «Ганива», руководителя Аппарата поддержки стабильности (SSA), действующего под эгидой Президентского совета Ливии.

По данным очевидцев и местных СМИ, стрельба велась в густонаселенных кварталах Абу-Салим и Салах-ад-Дин. Власти призвали население воздержаться от передвижений, в городе введены ограничения, приостановлены занятия в учебных заведениях, включая Университет Триполи.

Министерство внутренних дел Правительство национального единства (ПНЕ) рекомендовало жителям оставаться дома «в целях безопасности».

SSA (Аппарат поддержки стабильности) считается одной из влиятельных вооруженных структур в Триполи. Она действует под контролем Президентского совета и была создана после формирования ПНЕ в 2021 году. В последнее время ее руководство вступило в противостояние с другими силами, в том числе с группами, связанными с Мисуратой — одним из главных центров влияния в западной Ливии.

Major news coming out of Tripoli tonight, as reports suggest that the Commander of the Stability Support Authority (SSA), Abdel Ghani al-Kikli, also known as “Gheniwa” has been assassinated during a meeting at the base of the 444th Combat Brigade. Massive clashes between… pic.twitter.com/YPHCVSRv3c — OSINTdefender (@sentdefender) May 12, 2025

По данным властей, минобороны ПНЕ взяло под контроль район Абу-Салим. Вместе с тем в Триполи продолжают фиксироваться передвижения колонн вооруженных формирований из Зинтана, Аз-Завии и Мисураты. Эти города традиционно обладают собственными силами, оказывающими значительное влияние на обстановку в столице.

Сообщается как минимум о шести раненых, однако их статус пока не уточняется.

Утром 13 мая министерство обороны ПНЕ Ливии объявило об «успешном» завершении военной операции в Триполи.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) призвала немедленно прекратить огонь и напомнила сторонам об обязательствах по соблюдению норм международного гуманитарного права.

— Атаки на гражданское население и инфраструктуру могут рассматриваться как военные преступления, — подчеркивается в заявлении.

UNSMIL is alarmed by the unfolding security situation in Tripoli, with intense fighting with heavy weaponry in densely populated civilian areas.

The Mission calls on all parties to immediately cease fighting and restore calm, and reminds all parties of their obligations to… pic.twitter.com/SZ8oKgZ1p8 — UNSMIL (@UNSMILibya) May 12, 2025

По оценкам наблюдателей, текущая ситуация отражает сохраняющийся кризис в сфере безопасности в Ливии, где вооруженные группировки продолжают оказывать влияние на ключевые районы, несмотря на достигнутое в 2020 году соглашение о прекращении огня. Политическая нестабильность и конкуренция за контроль над экономическими ресурсами способствуют периодическим вспышкам насилия.

Ливия остается страной с раздробленной системой управления. Несмотря на то что основные государственные институты, включая Правительство национального единства, расположены в западной части страны, сами западные регионы разделены между конкурирующими группировками. Восток Ливии при этом контролируется альтернативными властными структурами.

Международные усилия по достижению устойчивого политического урегулирования продолжаются, однако до сих пор не привели к проведению всеобщих выборов и формированию единого правительства.

Ранее сообщалось, что Турция и Ливия решили увеличить объем торговли до $10 млрд в год.