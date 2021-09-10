В Ливане сформировано правительство национального спасения

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – президент Ливана Мишель Аун и назначенный премьер-министр Наджиб Микати подписали указ о формировании нового правительства в присутствии спикера палаты представителей Набиха Берри, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ливанское новостное агентство NNA.

10 сентября Президент Ливана Мишель Аун утвердил состав правительства национального спасения, которое займется реформами и восстановлением страны, переживающей глубокий экономический кризис.

Выступая перед журналистами во дворце Баабда, секретарь канцелярии премьер-министра Махмуд Меккия сообщил, что президент подписал декрет о новом кабинете во главе с премьер-министром Наджибом Микати и отправил в отставку правительство Хасана Диаба, которое временно выполняло обязанности исполнительного органа власти с 10 августа 2020 года.

«Правительство состоит из 24 министров, Саади Шади назначен заместителем премьер-министра», - сказал Меккия.

Премьер-министр Наджиб Микати ранее подтвердил новостному сайту Lebanon 24, что ни один из политических деятелей не имел блокирующей трети голосов в его кабинете. Это заявление было сделано после сообщений о том, что лидер Свободного патриотического движения и зять президента Гебран Бассил потребовали предоставить его сторонникам 12 министерских портфелей.

Ключевую роль в кабинете предстоит сыграть министру экономики Амину Саляму, который будет вести переговоры с Международным валютным фондом о выделении кредита в размере 3-4 млрд долларов США. Готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Сами Садер, передает ТАСС.

С 10 августа прошлого года Ливан оставался без правительства после того, как на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута ушел в отставку кабинет министров по главе с Хасаном Диабом.

Экс-премьер, суннитский политик Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун поручил депутату из северного ливанского города Триполи Наджибу Микати сформировать кабинет национального спасения.