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    01:38, 13 Май 2024 | GMT +6

    В Литве идет подсчет голосов на президентских выборах

    литва
    Фото: freepik.com

    В Литве идет подсчет голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Однако явным фаворитом согласно опросам, является действующий президент - Гитанас Науседа. Он находится у власти с 2019 года, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Среди соперников Науседы - выдвинутая консерваторами премьер-министр Ингрида Шимоните и независимый кандидат юрист Игнас Вегеле.

    В центре предвыборной кампании была тема войны в Украине и национальная безопасность Литвы.

    Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели в стране пройдет второй тур голосования.

    Предварительные результаты первого тура станут известны после полуночи. Явка на выборах составила более 59%.

    Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет. Претендент должен быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

    Одновременно литовцы голосовали по вопросу введения института двойного гражданства.

    Теги:
    Президент Литва Общество Выборы Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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