02:27, 01 Июнь 2024 | GMT +6
В лифте многоэтажки загорелся мусор в Кызылординской области
В Кызылординской области ликвидировали пожар — горел мусор в лифте многоэтажки, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В одном из многоквартирных жилых домов Кызылорды произошло загорание мусора в лифте.
— Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 10 человек, из них 2 детей. После чего, передали бригаде скорой медицинской помощи. Огнеборцы потушили горение на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.