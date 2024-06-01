РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:27, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В лифте многоэтажки загорелся мусор в Кызылординской области

    Загорелся мусор в лифте многоэтажки в Кызылординской области
    Фото: freepik.com

    В Кызылординской области ликвидировали пожар — горел мусор в лифте многоэтажки, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В одном из многоквартирных жилых домов Кызылорды произошло загорание мусора в лифте.

    — Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 10 человек, из них 2 детей. После чего, передали бригаде скорой медицинской помощи. Огнеборцы потушили горение на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Кызылординская область Пожарные Эвакуация Происшествия Спасатели
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!