В Кызылординской области появилось здание из бутылок

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Житель села Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области Зарип Мысабеков построил баню из бутылок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На строительство бани мастер потратил более 7 тысяч бутылок, собранных в течение нескольких лет.

«Эта идея пришла 35 лет назад, когда я служил в Беларуси. Я заметил дом местного жителя, огороженный изгородью из стеклянных бутылок. Отсюда возникла идея стройки из необычного материала», - сказал Н. Мысабеков.

Глядя издалека, трудно предположить, что баня из бутылок. По словам мастера, одной из особенностей такой бани является то, что тепло очень хорошо сохраняется.





Зарип Мысабеков продолжает собирать бутылки собирать - он намерен построить и открыть в родном ауле магазин.

Автор: Әділжан Үмбет