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В Кызылординской области появилось здание из бутылок

2 Января 2019 02:02 69
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В Кызылординской области появилось здание из бутылок

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Житель села Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области Зарип Мысабеков построил баню из бутылок, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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На строительство бани мастер потратил более 7 тысяч бутылок, собранных в течение нескольких лет.

«Эта идея пришла 35 лет назад, когда я служил в Беларуси. Я заметил дом местного жителя, огороженный изгородью из стеклянных бутылок. Отсюда возникла идея стройки из необычного материала», - сказал Н. Мысабеков.

Глядя издалека, трудно предположить, что баня из бутылок. По словам мастера, одной из особенностей такой бани является то, что тепло очень хорошо сохраняется.

В Кызылординской области появилось здание из бутылок

Зарип Мысабеков продолжает собирать бутылки собирать - он намерен построить и открыть в родном ауле магазин.

 

Автор: Әділжан Үмбет

 

 

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Ключевые слова: Строительство, Кызылординская область,
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Перевод:

Айгуль Биданова

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