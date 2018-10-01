В Кызылординской области обсудили задачи в рамках Послания Президента

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области обсудили задачи в рамках Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На заседании актива региона аким области Крымбек Кушербаев обозначил основные задачи в свете нового Послания Главы государства. В мероприятии в режиме онлайн приняли участие активы районов области. Свое мнение на активе озвучили представители различных сфер: генеральный директор ТОО «Сыр маржаны» Мнажадин Утеев, председатель регионального совета предпринимателей Аскар Махамбетов, директор областного медицинского центра, депутат областного маслихата Нуридин Амитов, директор педколледжа имени М. Маметовой Бахытжан Сайлыбаев и выпускница Санкт-Петербургского университета, инженер-технолог ТОО «СКЗ-U» Жазира Смаилова, которые поделились своими идеями и предложениями.

Как отметил руководитель региона, за годы независимости была проделана большая работа, построено новое государство и обеспечены общественное согласие и стабильность. Возрос международный авторитет Казахстана и его геополитическая роль в мире.

«Сегодняшнее заседание актива области будет посвящено предстоящим задачам в свете нового Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и программной статьи «Модернизация общественного сознания: взгляд в будущее». Закономерно, что в эпоху глобализации каждая нация стремится познать себя и сохранить свои корни. В этой связи программа Лидера нации «Рухани жаңғыру» дала стимул большим переменам в духовной жизни общества, и мы должны продолжить ее реализацию, дополнив ее новым содержанием», - отметил аким области.

Глава региона особо подчеркнул тезис Послания о значимости развития человеческого капитала.

«В современном обществе на первый план выдвигаются качественные характеристики социально-экономического развития, а не количественные. Сегодня основным драйвером экономического роста и всех благ должен стать человек, его образование и навыки, он должен стать производительной силой - от его знаний, умения, навыков, опыта во многом зависит успех всего дела. В результате и будет обеспечиваться высокое качество и самого экономического роста», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В своем новом Послании Глава государства отметил значимость развития бизнеса. Напомним, что 2018-ый в Кызылординской области объявили Годом развития массового предпринимательства и, учитывая положительные результаты этого начинания, продлили его действие до 2020 года. Сейчас Кызылординская область лидер среди регионов по темпам роста действующих субъектов МСБ.

Отметим, что по итогам 9 месяцев в сфере предпринимательства одобрено субсидирование процентной ставки по кредитам по 101 проекту, частичное гарантирование - по 52 проектам малого и среднего бизнеса, выделено 200 млн тенге на грантовое финансирование и одобрено 224 проекта предпринимателей региона.

Кроме того, в рамках Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства в 2018 году выделено боле 3 489 млрд тенге на выдачу микрокредитов из республиканского бюджета и 1 млрд тенге на расширение микрокредитования - из областного бюджета.

Глава региона отметил другие достижения области и требующие решения задачи и дал ряд поручений ответственным должностным лицам.

В завершение аким области Крымбек Кушербаев призвал коллег к активной работе по реализации задач и поручений Послания.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Біржанқызы