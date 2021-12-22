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В Кызылорде начала работу тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ

22 Декабря 2021 18:49
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В Кызылорде начала работу тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны сегодня в Кызылорде начала работу новая база по гребле на байдарках и каноэ. Аким области Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с работой объекта, передает МИА «Казинформ».

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Старший тренер Мухитдин Мейрбеков перечислил основные особенности подготовки молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Глава региона в ходе разговора с молодежью отметила, что новая построенная база по гребле на байдарках и каноэ придаст импульс развитию спорта Кызылординской области.

На базе имеется тренажерный зал для спортсменов, баня, пункт оказания медицинской помощи и столовая. А рядом с базой находится склад для хранения лодок и акватория, где ведется летний учебно-тренировочный процесс. Здесь созданы условия для занятий спортом 80 детей. На новом объекте трудоустроены 15 специалистов.

Стоит отметить, что в Кызылординской области таким видом спорта, как гребля на байдарках и каноэ, начали заниматься с 2012 года. В настоящее время в спортивных учреждениях региона по данному виду спорта с 56 спортсменами постоянно работают 4 тренера. За 9 лет в регионе подготовлено 4 спортсмена - мастера спорта международного класса РК, 8 - мастера спорта РК, 4 - кандидата в мастера спорта РК. Среди них Мерей Медетов, Кожахмет Алтынбек, Гульжайна Тыныбекова, Бахраддин Диас, Диана Удурбаева.

В этом году спортсмены области завоевали 90 медалей чемпионатов и кубков РК.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе финансирование государственного спортивного заказа с 212 млн. тенге с охватом 2156 детей в следующем году планируется увеличить до 638 млн тенге с охватом 4312 детей.


Затем глава региона ознакомилась с работой «Наркологического стационара» центра психического здоровья, расположенного в селе Баймурат батыр. Аким области осмотрела реабилитационную и прогулочную площадки.

Стационар в текущем году прошел реконструкцию. В лечебном учреждении имеется 170 коек. Больным оказывается наркологическая помощь, медицинская реабилитация, лабораторная диагностика и др. Здесь работают около 90 специалистов.



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#Кызылординская область   #Акимат   #Спорт   #Строительство  
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