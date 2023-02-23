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В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Февраля 2023, 12:10
В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Ошской области 23 февраля зарегистрировано землетрясение силой 4,5 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По информации Института сейсмологии Кыргызской Республики, 23 февраля в 06:37 на территории Таджикистана зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 8 баллов.

Толчки ощущались в селе Бор-Добо Алайского района Ошской области Кыргызстана силой 4,5 балла, в селах Нура и Эркештам - до 4 баллов.

Согласно информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В Иркутской области России 23 февраля утром произошло землетрясение силой 6,3 балла.


Фото: aa.com.tr


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