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В Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы
10 Августа 2021 12:30
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
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10 августа 2021 года в 11 часов 30 минут объявлена ликвидация по пожару в Курчумском районе на площади 40 га.
По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем.
С возгоранием пожарные ДЧС ВКО, местные жители, организации и акимат района боролись с 14 часов 00 минут 09 августа. Тушение огня затруднялось сложным участком местности, где было практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам, к тому же ветер усугублял ситуацию.
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