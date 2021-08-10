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В Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы

10 Августа 2021 12:30
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В Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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10 августа 2021 года в 11 часов 30 минут объявлена ликвидация по пожару в Курчумском районе на площади 40 га.

По причине пожара отрабатывается версия​ - неосторожное обращение с огнем.

С возгоранием пожарные ДЧС ВКО, местные жители, организации и акимат района боролись с 14 часов 00 минут​ 09 августа. Тушение огня​ затруднялось​ сложным участком местности, где было практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам, к тому же ветер усугублял ситуацию.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
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