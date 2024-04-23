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    23:29, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кульсары из водной ловушки спасли 9 лошадей

    В Кульсары из водной ловушки спасли 9 лошадей
    Фото: ДЧС Атырауской области

     В городе Кульсары Жылыойского района несколько лошадей увязли в воде и никак не могли выбраться. Сообщение об этом поступило 22 апреля в 17:00, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

    В Кульсары из водной ловушки спасли 9 лошадей
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Девять лошадей вытащили из воды и перегнали в безопасное место. Пострадавших нет.

    В спасательной операции приняли участие трое сотрудников ДЧС, 1 плавсредство и 1 единица спецтехники.

    В Кульсары из водной ловушки спасли 9 лошадей
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Напомним, в городе Кульсары с 4 апреля текущего года объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводков. С начала паводка эвакуировано 36 738 жителей, в том числе 8 392 ребенка. Силами ДЧС в безопасное место вывезено более 13 тысяч голов скота.

     

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Кульсары Регионы Казахстана Животные Паводки в Казахстане Спасатели Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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