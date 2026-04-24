В КТЖ рассказали, как планируют снижать долговую нагрузку компании

По его словам, ключевым направлением остается привлечение инвестиций и реализация инфраструктурных проектов.

— В дальнейшем мы будем направлены на повышение эффективности, а также завершение крупных инфраструктурных проектов. Также продолжим обновление как пассажирского, так и грузового парка и внедрение современных решений, — отметил Койшибаев.

Он добавил, что компания ведет работу по модернизации транспортной системы и расширению пропускной способности сети.

По словам представителя КТЖ, комплексное обновление инфраструктуры и активов позволит повысить устойчивость отрасли и постепенно снизить долговую нагрузку компании.

Ранее стало известно, что долги КТЖ превышают три триллиона тенге.