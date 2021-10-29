В крупной растрате подозревается бывший директор предприятия в Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали в Алматы бывшего директора предпритятия, которому иинкриминируют нанесение ущерба в 80 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

«В дежурную часть управления полиции Кентау поступило обращение из местного предприятия. В письме указано, что бывший директор распродал технику, принадлежащую предприятию, а деньги прикарманил. Сумма ущерба составила около 80 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК «присвоение или растрата вверенного чужого имущества»», - говорится в сообщении.

Для поисков подозреваемого в отделе полиции сформировали группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате подозреваемого задержали в городе Алматы и доставили в Туркестанскую область.

«Как стало известно, бывший директор, превысив свои полномочия, продал шесть единиц техники. Далее скрывался в Алматы, а деньги потратил на собственные нужды. Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей», - уточнили в полиции.