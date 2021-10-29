РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    В крупной растрате подозревается бывший директор предприятия в Туркестанской области

    None
    None
    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали в Алматы бывшего директора предпритятия, которому иинкриминируют нанесение ущерба в 80 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    «В дежурную часть управления полиции Кентау поступило обращение из местного предприятия. В письме указано, что бывший директор распродал технику, принадлежащую предприятию, а деньги прикарманил. Сумма ущерба составила около 80 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК «присвоение или растрата вверенного чужого имущества»», - говорится в сообщении.

    Для поисков подозреваемого в отделе полиции сформировали группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате подозреваемого задержали в городе Алматы и доставили в Туркестанскую область.

    «Как стало известно, бывший директор, превысив свои полномочия, продал шесть единиц техники. Далее скрывался в Алматы, а деньги потратил на собственные нужды. Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей», - уточнили в полиции.

    Теги:
    Туркестанская область Криминал Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова выиграла медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!