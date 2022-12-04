В круглосуточном режиме трудятся над восстановлением тепла в Экибастузе

4 Декабря 2022, 00:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, что аварийные ремонтные бригады в Экибастузе работают в круглосуточном режиме, чтобы поскорее запустить тепло полностью во всем городе, сообщила пресс-служба Правительства РК в Telegram-канале «UKIMET», передает МИА «Казинформ».

Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности акима Экибастуза Олег Крук, сейчас в ликвидации последствий работают 430 человек, проходит укрепление сантехническими бригадами. Олег Крук пообещал сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение к теплу оставшихся домов.

По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.