В круглосуточном call-центре жамбылцев будут консультировать алматинские медики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для решения проблемы дефицита медицинских кадров филиал Казахского национального медицинского университета планируется открыть в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев встретился с делегацией Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова во главе с ректором вуза Талгатом Нургожиным. В ходе совместного обсуждения принято решение об открытии филиала КНМУ имени С. Асфендиярова на базе Жамбылской областной многопрофильной больницы.

В Таразе планируется готовить резидентов по основным врачебным специальностям - акушерство и гинекология, педиатрия, кардиология, онкология.

Глава жамбылского региона подчеркнул, что подготовка резидентов в областном центре поможет решить проблему кадрового дефицита. Он обратил внимание на необходимость подготовки медицинских кадров из сельских районов, которым будут предоставлены подъемные и необходимые вакансии по специальности. Ведь молодежь сейчас неохотно соглашается на трудоустройство в сельской местности, окончив университет в южной столице.

Талгат Нургожин поддержал инициативу, заявив, что университет располагает достаточным резервом преподавателей, готовых работать в филиале вуза в Таразе. Учебное заведение также может направить студентов старших курсов для освоения практических навыков в Жамбылскую областную многопрофильную больницу.

При этом алматинский вуз предоставит возможность студентам и жамбылским медицинским работникам пользоваться электронной научной библиотекой. Для повышения квалификации университет готов направлять практикующих медработников Жамбылской области в ведущие университеты Израиля, Литвы, Кореи.

Поддержана также инициатива Бердибека Сапарбаева об открытии call-центра для круглосуточного консультирования жителей области профессорско-преподавательским составом алматинского медвуза в период распространения ожидаемой второй волны коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Кроме того, университет готов направить в Жамбылскую область врачей анестезиологов-реаниматологов.

После посещения лечебной базы ректор университета имени С. Асфендиярова представил на рассмотрение местных властей инвестиционную программу вуза и планируемые изменения в многопрофильной больнице Тараза.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, подчеркнув, что главная и общая цель состоит в улучшении качества медицинской помощи населению и ее доступность, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.