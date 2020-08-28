В круглосуточном call-центре жамбылцев будут консультировать алматинские медики
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для решения проблемы дефицита медицинских кадров филиал Казахского национального медицинского университета планируется открыть в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев встретился с делегацией Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова во главе с ректором вуза Талгатом Нургожиным. В ходе совместного обсуждения принято решение об открытии филиала КНМУ имени С. Асфендиярова на базе Жамбылской областной многопрофильной больницы.
В Таразе планируется готовить резидентов по основным врачебным специальностям - акушерство и гинекология, педиатрия, кардиология, онкология.
Глава жамбылского региона подчеркнул, что подготовка резидентов в областном центре поможет решить проблему кадрового дефицита. Он обратил внимание на необходимость подготовки медицинских кадров из сельских районов, которым будут предоставлены подъемные и необходимые вакансии по специальности. Ведь молодежь сейчас неохотно соглашается на трудоустройство в сельской местности, окончив университет в южной столице.
Талгат Нургожин поддержал инициативу, заявив, что университет располагает достаточным резервом преподавателей, готовых работать в филиале вуза в Таразе. Учебное заведение также может направить студентов старших курсов для освоения практических навыков в Жамбылскую областную многопрофильную больницу.
При этом алматинский вуз предоставит возможность студентам и жамбылским медицинским работникам пользоваться электронной научной библиотекой. Для повышения квалификации университет готов направлять практикующих медработников Жамбылской области в ведущие университеты Израиля, Литвы, Кореи.
Поддержана также инициатива Бердибека Сапарбаева об открытии call-центра для круглосуточного консультирования жителей области профессорско-преподавательским составом алматинского медвуза в период распространения ожидаемой второй волны коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Кроме того, университет готов направить в Жамбылскую область врачей анестезиологов-реаниматологов.
После посещения лечебной базы ректор университета имени С. Асфендиярова представил на рассмотрение местных властей инвестиционную программу вуза и планируемые изменения в многопрофильной больнице Тараза.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, подчеркнув, что главная и общая цель состоит в улучшении качества медицинской помощи населению и ее доступность, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.
- Более тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией
- 255 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Пневмония с признаками коронавируса: 531 заболевший, семь умерших за сутки
- С обманутыми вкладчиками ломбардов встретился аким Жамбылской области
- 83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области
- Переливание иммунной плазмы помогло исцелиться тяжелобольной коронавирусом в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана