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В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев

18 Ноября 2021 16:36
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В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время пандемии было оказано содействие тысячам наших сограждан за рубежом. Об этом рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На протяжении вот уже почти двух лет Казахстан и весь мир испытывают на себе тяготы пандемии. В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества. Было оказано содействие тысячам наших сограждан за рубежом. Проделана большая работа по возвращению соотечественников из-за рубежа. Благодаря усилиям дипломатов были обеспечены поставки гуманитарной помощи в Казахстан. Мы со своей стороны также оказали поддержку многим государствам», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.

«Вакцинная дипломатия» внесла свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Центральной Азии. Несмотря на все трудности, вы продолжаете решать поставленные стратегические задачи. Среди них успешное избрание в ЭКОСОС и Совет по правам человека ООН. В этом году мы председательствуем в Группе стран, не имеющих выхода к морю», - обратился к сотрудниками МИД РК Касым-Жомарт Токаев.



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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Президент Казахстана   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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