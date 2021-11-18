В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время пандемии было оказано содействие тысячам наших сограждан за рубежом. Об этом рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении вот уже почти двух лет Казахстан и весь мир испытывают на себе тяготы пандемии. В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества. Было оказано содействие тысячам наших сограждан за рубежом. Проделана большая работа по возвращению соотечественников из-за рубежа. Благодаря усилиям дипломатов были обеспечены поставки гуманитарной помощи в Казахстан. Мы со своей стороны также оказали поддержку многим государствам», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.

«Вакцинная дипломатия» внесла свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Центральной Азии. Несмотря на все трудности, вы продолжаете решать поставленные стратегические задачи. Среди них успешное избрание в ЭКОСОС и Совет по правам человека ООН. В этом году мы председательствуем в Группе стран, не имеющих выхода к морю», - обратился к сотрудниками МИД РК Касым-Жомарт Токаев.



