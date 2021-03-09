В крайне тяжелом состоянии находятся две сбитые в Алматинской области пьяным водителем школьницы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние двух девочек, сбитых пьяным водителем в селе Корам Алматинской области, крайне тяжелое. Об этом сообщили в управлении здравоохранения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения области Умирзак Ниязбеков специально посетил районную больницу села Шелек, чтобы узнать о состоянии пострадавших.

Ознакомившись с текущим состоянием детей, руководитель управления отметил, что будет оказана вся необходимая помощь для выздоровления детей. В больницу ежедневно приезжают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи из Алматинской региональной детской клинической больницы, которые оказывают медицинскую помощь детям.

«В настоящее время двое детей 2012 года рождения, поступивших в районную больницу села Шелек, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние третьей девочки 2011 года рождения - средней тяжести. Она проходит лечение в Алматинской региональной детской клинической больнице. В настоящее время проведена операция с участием врачей травматологов», - отметили в управлении.

Напомним, 2 марта пьяный водитель автомашины «УАЗ» в селе Корам сбил малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине. В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой.

Врачи тогда оценили состояние двух школьниц как крайне тяжелое и тяжелое.

Также сообщалось, что Президент РК взял на контроль расследование данного инцидента.