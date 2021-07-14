08:36, 14 Июль 2021 | GMT +6
В «красной зоне» остаются три мегаполиса и девять областей Казахстана
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне» - Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
В целом, Республика Казахстан находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.