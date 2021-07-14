В «красной зоне» остаются три мегаполиса и девять областей Казахстана

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне» - Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.

В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В целом, Республика Казахстан находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.