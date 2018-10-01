Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: -1 °С
USD 366.86 EUR 424.49
RUB 5.60 CNY 53.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Костанайской области завершилась уборочная кампания

17 Октября 2018 18:21 153
Поделиться:
В Костанайской области завершилась уборочная кампания

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уборочную кампанию завершили аграрии Костанайской области.  В этом году средняя урожайность составила 12,8 центнеров с гектара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства Сембая Сагандыкова.

Новости по теме

Электронную карту полей создали в СКО
Свекловоды Жамбылской области ожидают хороший урожай В Костанайской области идёт к завершению уборочная кампания

В целом, в этом году собрали 5 млн 214 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 12,8 центнеров с гектара , тогда как в 2017 году было 12,5. «Каждый год свои особенности в уборочной кампании. В целом, этот год мы завершаем хорошо. Урожайность выше прошлых лет, при том, что площадей стало меньше»,- отмечает С. Сагандыков.

Пока говорить о том, что в этом году будет произведён закуп зерна Продкорпорацией, в ведомстве не берутся.

«Рынок и так складывается по цене неплохо. Цена на пшеницу с клейковиной более 28 - стоит более 55 тысяч тенге. 4 класс стоит от 47 до 50 тысяч тенге. Возможно и не объявят госзакуп зерна. Потому что, по сравнению с прошлым годом, цены приемлимые. Но многие аграрии пока не продают зерно с надеждой на то, что цены будут расти», - подытожил он.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Костанайская область,
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив