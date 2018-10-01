В Костанайской области завершилась уборочная кампания

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уборочную кампанию завершили аграрии Костанайской области. В этом году средняя урожайность составила 12,8 центнеров с гектара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства Сембая Сагандыкова.

В целом, в этом году собрали 5 млн 214 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 12,8 центнеров с гектара , тогда как в 2017 году было 12,5. «Каждый год свои особенности в уборочной кампании. В целом, этот год мы завершаем хорошо. Урожайность выше прошлых лет, при том, что площадей стало меньше»,- отмечает С. Сагандыков.

Пока говорить о том, что в этом году будет произведён закуп зерна Продкорпорацией, в ведомстве не берутся.

«Рынок и так складывается по цене неплохо. Цена на пшеницу с клейковиной более 28 - стоит более 55 тысяч тенге. 4 класс стоит от 47 до 50 тысяч тенге. Возможно и не объявят госзакуп зерна. Потому что, по сравнению с прошлым годом, цены приемлимые. Но многие аграрии пока не продают зерно с надеждой на то, что цены будут расти», - подытожил он.