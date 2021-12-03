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В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса

3 Декабря 2021 17:20
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В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики. Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год. Завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса, мощностью 20 тыс. тонн переработки мяса в год в городе Костанай. Инициатор – ТОО «BEEFEXPORTGROUP».

Товариществом «Терра» построен мясоперерабатывающий комплекс, мощностью 7,7 тыс. тонн мяса.

В городе Аркалык, ТОО «Аркалык Айдар» ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5,0 тыс. голов и репродуктора на 2,5 тыс. голов.

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#Костанайская область   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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