В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики. Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год. Завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса, мощностью 20 тыс. тонн переработки мяса в год в городе Костанай. Инициатор – ТОО «BEEFEXPORTGROUP».

Товариществом «Терра» построен мясоперерабатывающий комплекс, мощностью 7,7 тыс. тонн мяса.

В городе Аркалык, ТОО «Аркалык Айдар» ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5,0 тыс. голов и репродуктора на 2,5 тыс. голов.