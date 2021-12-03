В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики. Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год. Завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса, мощностью 20 тыс. тонн переработки мяса в год в городе Костанай. Инициатор – ТОО «BEEFEXPORTGROUP».
Товариществом «Терра» построен мясоперерабатывающий комплекс, мощностью 7,7 тыс. тонн мяса.
В городе Аркалык, ТОО «Аркалык Айдар» ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5,0 тыс. голов и репродуктора на 2,5 тыс. голов.
- Критику по поводу уборки снега прокомментировал Алтай Кульгинов
- В Костанайской области на ближайшие годы сформирован пул из 80-ти проектов
- Итальянские тракторы планируют выпускать в Костанайской области
- В Костанае наладят производство специальной коммерческой техники
- Производство каких марок автомобилей увеличат в Костанайской области
- В Костанайской области наблюдается рост в промышленности
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана