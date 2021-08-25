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В Костанайской области запущены новые образовательные проекты

25 Августа 2021 12:45
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В Костанайской области запущены новые образовательные проекты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области запущен ряд новых образовательных проектов, начиная с дошколы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

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«К примеру, в пяти регионах области (городах Костанай, Рудный, Аркалык, Карасуский, Амангельдинский р-н) совместно с Санкт-Петербургским Педагогическим колледжем действует инновационная площадка по ранней профориентации детей «Поиграем в профессии». По опыту НИШ в течение трех лет работает экспериментальная площадка «Дизайн-мышление в детском саду». В режиме инновационной площадки апробируется методика геймификации (игровые элементы и методы игрового дизайна в неигровых контекстах). Не случайно опыт наших площадок транслировался на августовской секции Республиканского центра «Дошкольное детство», - отмечают в управлении.

Вместе с тем, действуют новые проекты и в среднем образовании. С целью создания современных и комфортных условий, развития культуры чтения школы области участвуют в республиканском проекте «Читающая нация – читающая школа», запущенном по инициативе Президента РК К.Ж. Токаева. Успешны в реализации проекта Житикаринский, Костанайский, Наурзумский, Сарыкольский, Узункольский районы, район Б. Майлина.

В управлении уверены, что два важных института воспитания - семья и школа - должны действовать в тесном тандеме.

«Именно с этой целью нами разработан и с 1 сентября будет запущен региональный проект «Үндестік» по новому формату взаимодействия. Данный проект достаточно мобилен и гибок, а результатом его реализации должны стать партнерские отношения между школой и родителями, где в центре интересов – наши дети, их успешность и реализация потенциала», - подытожили в управлении.


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#Костанайская область   #Образование   #Общество   #Сотрудничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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