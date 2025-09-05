В Костанайской области выставили на аукцион лес, сгоревший в пожаре 2022 года

Коммунальное государственное учреждение «Семиозёрное учреждение лесного хозяйства» и «Басаманское учреждение лесного хозяйства» объявили торги: стартовая цена установлена на уровне 2700 тенге за квадратный метр. На аукционе в данный момент представлено 38 лотов общей стоимостью свыше 85 млн тенге.

Речь идет не о готовой древесине, а о праве на заготовку: покупатели сами организуют валку, вывоз и обработку деревьев. Лесхоз определяет условия продажи и отвода леса. Также в ведомстве пояснили, что на аукционе выставлены последние лоты – всего таких было оформлено более 200.

Лоты располагаются в Кондратьевском, Аманкарагайском, Новонежинском, Калининском лесничествах, которые и пострадали при пожаре в Аулиекольском районе.

Напомним, пожар начался 2 сентября 2022 года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара – 43 тыс. га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Позже огонь дошел до населенного пункта Аманкарагай. Были эвакуированы жители ряда поселков. Пожар был полностью ликвидирован лишь 10 сентября.