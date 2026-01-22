В Костанайской области увеличили количество квот на ЭКО
В 2026 году для жителей Костанайской области предусмотрена 261 квота на проведение ЭКО, что на 58 квот больше, чем годом ранее, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили специалисты, за четыре года действия программы в регионе родился 391 ребёнок. В 2026 году для жителей Костанайской области предусмотрена 261 квота на проведение ЭКО, что на 58 квот больше, чем годом ранее. Об этом стало известно на конференции в Костанайской областной больнице, посвященной вопросам экстракорпорального оплодотворения и реализации государственной программы «Аңсаған сәби».
Отмечается, что уже сегодня многие семьи получили возможность бесплатно осуществить мечту о долгожданной беременности и воспитывают детей, рождённых благодаря программе. Количество беременностей, завершившихся родами у пациенток, прошедших лечение методом ВРТ, составило 102 случая.
Как пояснила главный внештатный специалист по ЭКО Асель Файзуллина, участие в программе возможно исключительно в рамках ОСМС: пациентка должна быть гражданкой Республики Казахстан, иметь действующие отчисления и соответствовать возрастным критериям — средний возраст участниц составляет 30–35 лет, максимальный — 42 года.
Отдельное внимание на встрече уделили проблемам мужского репродуктивного здоровья. По словам уролога-андролога Антона Кистанова, до 40% случаев бесплодия связано с мужским фактором. К ключевым причинам относятся стресс и воспалительные процессы, которые нередко переходят в хроническую форму из-за позднего обращения к специалистам и отсутствия культуры профилактики.
Напомним, около 35 тысяч детей появились на свет благодаря ЭКО за 30 лет в Казахстане.