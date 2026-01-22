В Костанайской области увеличили количество квот на ЭКО

Как сообщили специалисты, за четыре года действия программы в регионе родился 391 ребёнок. В 2026 году для жителей Костанайской области предусмотрена 261 квота на проведение ЭКО, что на 58 квот больше, чем годом ранее. Об этом стало известно на конференции в Костанайской областной больнице, посвященной вопросам экстракорпорального оплодотворения и реализации государственной программы «Аңсаған сәби».

Отмечается, что уже сегодня многие семьи получили возможность бесплатно осуществить мечту о долгожданной беременности и воспитывают детей, рождённых благодаря программе. Количество беременностей, завершившихся родами у пациенток, прошедших лечение методом ВРТ, составило 102 случая.

Как пояснила главный внештатный специалист по ЭКО Асель Файзуллина, участие в программе возможно исключительно в рамках ОСМС: пациентка должна быть гражданкой Республики Казахстан, иметь действующие отчисления и соответствовать возрастным критериям — средний возраст участниц составляет 30–35 лет, максимальный — 42 года.

Отдельное внимание на встрече уделили проблемам мужского репродуктивного здоровья. По словам уролога-андролога Антона Кистанова, до 40% случаев бесплодия связано с мужским фактором. К ключевым причинам относятся стресс и воспалительные процессы, которые нередко переходят в хроническую форму из-за позднего обращения к специалистам и отсутствия культуры профилактики.

Напомним, около 35 тысяч детей появились на свет благодаря ЭКО за 30 лет в Казахстане.