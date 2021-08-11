В Костанайской области снова ожидается пожароопасный период

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На территории Костанайской области с 14 августа установится жаркая и засушливая погода, спасатели ожидают увеличения количества лесных и степных пожаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению «Казгидромет», средняя температура воздуха достигнет +29-32С.

«В это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора, в сельских населенных пунктах, в лесных участках и на сельхозугодиях. Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов и небрежного обращения с огнем. Связано это и с уборкой садовых участков (сжигания мусора и травы) и массовым выездом населения на природу. В связи с этим, сотрудниками противопожарной службы осуществляются рейды по крестьянским хозяйствам, проводятся инструктажи, проверяются наличие огнетушителей, распространяются специальные памятки с рекомендациями.

Из числа сотрудников противопожарной службы, местной полицейской службы, лесхозов созданы мобильные группы для патрулирования лесных массивов, на предмет выявления нарушителей требований пожарной безопасности», - сообщили в ДЧС области.

Спасатели напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

По информации ДЧС, только с начала пожароопасного периода на территории области произошло 67 лесных пожаров на площади более 93 тысяч гектар, а материальный ущерб от них составил более 54 миллионов тенге.