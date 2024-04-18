В Костанайской области работают пять специальных комиссий по оценке ущерба от паводков

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова посетила Костанайскую область, чтобы изучить ситуацию, сложившуюся в зоне паводков и выслушать вопросы пострадавших от стихии жителей региона, которые сейчас находятся в эвакуационных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Костанайской области Светлана Жакупова находилась 17 и 18 апреля. В первую очередь она встретилась с теми, кто пострадал от паводков.

— Мы прибыли в эвакуационные пункты, где по нашей инициативе были размещены лица с инвалидностью, пожилые, многодетные мамы. Большую помощь оказали в организации местные исполнительные органы, профсоюзы, бизнесмены. То есть задача по этой части выполнена. Второй пункт — довести из первых уст о всех тех мерах, которые были предприняты государством для поддержки пострадавших от паводка, — рассказала Светлана Жакупова в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Посещение министра началось с Костанайского областного реабилитационного центра для лиц с инвалидностью, затем она посетила эвакуационные пункты. Это санаторий Сосновый Бор и Академия МВД им. Ш. Кабылбаева.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Пострадавшие обратились к министру с рядом вопросов, которые касались восстановления жилья, возмещения ущерба. С таким обращением выступил Дмитрий Цой — мужчина проживал в доме вместе с матерью. Из-за перенесенного стресса молодой человек заработал инсульт. Дмитрий Цой поинтересовался, когда будет все-таки проведена оценка и люди смогут получить или вернуть свою крышу над головой. Также мужчина рассказал, что столкнулась с бюрократией при подаче заявлений.

— Оценщики обязательно выйдут. Если стены завалились и дом не подлежит восстановлению, комиссия примет решение. Также онлайн-платформа, которую мы вводим, не предполагает прикрепление каких-либо справок. Людям не надо стоять в очереди, чтобы подать документы. Вы должны дождаться решения комиссии, — отметила С. Жакупова.

Также с разъяснением выступил аким города Рудного Марат Жундубаев. По его словам, сейчас работает 5 специальных комиссий по оценке ущерба.

— Первая комиссия как раз работает по оценке технического состояния. На Колесных рядах (пострадавший Дмитрий Цой именно с этого района — прим. автора) пострадало 143 дома. Еще осталось 13 домов, которые комиссия должна проверить. Если дому будет присвоена пятая категория, то будет решаться вопрос, — пояснил М. Жундубаев.

В Костанайской области оценка ущерба имуществу делится на несколько категорий. Если у дома завалились стены или он полностью признан аварийным, то это пятая категория. В этом случае предусмотрена выплата средств на покупку другого дома или государством будет предоставлена альтернативная недвижимость. Если недвижимость повреждена, но есть шанс на восстановление, то жилье относят к третьей или четвертой категории — в таком случае владельцы получают компенсацию на ремонт.

Во время диалога с пострадавшими, Жакупова напомнила, что для всех Министерство социальной защиты и труда делает все возможное. Это продление сроков выплат адресной социальной помощи, продление сроков по инвалидности (Жакупова пояснила, что продлевают эту процедуру до 1 июля текущего года, прим.ред.).

Помимо этого, министр ознакомилась с деятельностью Рудненских социальных объектов (Центр оказания специальных социальных услуг и Центр поддержки семьи), а также посетила несколько объектов АО «ССГПО».