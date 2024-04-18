Будет создана специальная платформа «Social» для решения проблем казахстанцев, попавших в трудную ситуацию

Паводки нанесли ущерб собственникам жилья в Костанайской области. Многие потеряли квартиры, бизнес, скот. Своей историей поделилась жительница Костаная Айгуль Сандыбаева, которая находится сейчас вместе с семьей в эвакуационном пункте — в Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева в первые дни эвакуации приняла около 50 человек. Сейчас там проживает 27. Все люди эвакуированы с района Колесные ряды, дачных обществ. Для многих из них дачи стали постоянными домами. Люди размещены в казармах, всех кормят в столовой. Сочетание курсантских условий и гражданских создает необычное впечатление.

Фото: Kazinform

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Несмотря на положительные условия жизни в эвакуационном пункте, у людей возникли серьезные проблемы. В сложной жизненной ситуации оказалась Айгуль Сандыбаева. Вместе с семьей они были эвакуированы из дома, который одним из первых затопило водой. В академии они находятся с 6 апреля. Вся проблема заключается в том, что жилье съемное, но при паводках они потеряли все нажитое имущество.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Нас привезли сюда 6 апреля. Огромная благодарность Академии — очень хорошо относятся, прекрасно кормят, во всем помогают. Даже внучку несут на руках, если идем кушать в столовую. Но, мы столкнулись с большой проблемой. Дело в том, что мы дом снимали. В первую очередь убытки по имуществу понес конечно же владелец, но ему сейчас не до этого, чтобы решать вопрос. Мы не знаем куда податься, куда отсюда нам идти? Заявления с нас не берут, представители акимата не говорят ничего конкретного. Мы не знаем, как быть дальше, — рассказывает Айгуль.

Жилья и квартиру женщина не просит, но по ее словам, она рассчитывает на единовременную помощь, которая смогла бы обеспечить семью на первоначальный временный съем и покупку необходимых вещей. С такой проблемой столкнулись несколько семей.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Вопрос был адресован непосредственно министру труда и социальной защиты населения Светлане Жакуповой, которая с рабочей поездкой была в Костанайской области 17 апреля.

— В соответствии с постановлением Правительства, помощь оказывается непосредственно собственникам жилья, кто потерял это имущество. Что касается тех, кто снимал жилье, то на получение собственных квадратных метров он претендовать не может. Второй момент — если вы потеряли имущество в виде нажитой бытовой техники и так далее, то местный исполнительный орган может оказать вам помощь только как лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Есть определенные размеры помощи и вы можете рассчитывать на ее получение, — заявила С. Жакупова.

Также министр отметила, что подобную ситуацию могут рассмотреть и на специальной платформе, которая станет плацдармом для решения проблем людей, пострадавших от паводка. Приложение будет назваться «Social». По словам министра, такие кейсы можно будет решить с помощью благотворительности.

— Когда на эту онлайн-платформу, условно придут благотворительные фонды, то подобная ситуация будет тоже рассматриваться. Ваши вопросы опишут в кейсах. Допустим приобретение бытовой техники и выплаты денежных компенсаций будут решаться из одной точки с помощью благотворительности, — отметила Жакупова.

Приложение «Social» по словам Жакуповой, это новое цифровое решение.

— Мы будем тестировать это приложение. Вчера я находилась в Атбасарском районе Акмолинской области, запустили приложение в тестовом режиме там. На сегодня будем запускать его в Костанайской области. Достаточно будет зарегистрироваться в базе мобильных граждан и онлайн подать заявление. Все документы, подтверждающие право на собственность, на технику, сельхозтехнику, животных будут собираться и подтверждаться на этой платформе из всех информационных ресурсов. Кроме того технический аудит, оценка ущерба и объема вреда будет проводиться через это приложение. Члены комиссии по аудиту тоже будут находиться в системе. Здесь мы исключаем факты подмены и подлога документов. То есть все решения даем в цифровом формате, — заключила С. Жакупова.

Приложение интегрировано с eGov и системой Минтруда.

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