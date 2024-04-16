В Костанайской области начались выплаты пострадавшим от паводка владельцам скота

В регионах, где объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений, действуют специальные комиссии по оценке ущерба, в том числе ущерба по погибшему скоту. В состав комиссий входят специалисты ветеринарной службы районов, которые выезжают на места происшествий для определения количества погибшего скота и организации утилизации трупов скота, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Костанайской области.

Комиссии также помогают владельцам скота собирать необходимые документы для подачи заявлений о компенсации ущерба.

По состоянию на 14 апреля было подано заявок на 938 голов скота. Например, в Амангельдинском районе поступило 6 заявок на 43 крупнорогатого скота, 354 мелкого рогатого скота и 5 лошадей.

В Джангельдинском районе поданы 3 заявки на 4 крупнорогатого скота, 10 мелкого рогатого скота и 1 лошадь. В Аркалыке поступило 11 заявок на 60 крупнорогатого скота, 445 мелкого рогатого скота и 16 лошадей.

Отметим, что в селе Қызылжұлдыз по 3 заявкам уже выплачено 13 миллионов 729 тысяч тенге за 11 крупнорогатых скота, 200 баранов и коз.

Выплаты владельцам скота, пострадавших в результате паводка, продолжаются.

Местные органы призывают владельцев скота и хозяйств обращаться в местные исполнительные органы для получения выплат и компенсаций за погибший скот.

Ранее сообщалось, что острадавшие от паводка актюбинцы получили свыше 352 млн тенге соцвыплат.