Пострадавшие от паводка актюбинцы получили свыше 352 млн тенге соцвыплат

В рамках поручения Главы государства в Актюбинской области пострадавшим от паводка продолжают оказывать комплексную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

От актюбинских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступило 1 424 заявления на получение единовременной социальной выплаты.

На сегодняшний день по решению местных исполнительных органов 1 088 семьям выплачено более 352 млн тенге.

Заявления еще 336 семей рассматриваются комиссией. При положительном решении этим семьям в общем выплатят более 121 млн тенге.