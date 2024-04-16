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    11:17, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшие от паводка актюбинцы получили свыше 352 млн тенге соцвыплат

    Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
    Фото: агентство Kazinform.

    В рамках поручения Главы государства в Актюбинской области пострадавшим от паводка продолжают оказывать комплексную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    От актюбинских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступило 1 424 заявления на получение единовременной социальной выплаты.

    На сегодняшний день по решению местных исполнительных органов 1 088 семьям выплачено более 352 млн тенге.

    Заявления еще 336 семей рассматриваются комиссией. При положительном решении этим семьям в общем выплатят более 121 млн тенге.

    Теги:
    Соцвыплаты Минтруда и соцзащиты РК Регионы Казахстана Общество Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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