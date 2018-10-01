В Костанайской области идёт к завершению уборочная кампания

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- В Костанайской области собрано более 4 миллионов тонн зерна из планируемых 5 миллионов тонн. Если солнечная погодная сохранится до конца недели, аграрии намерены завершить уборочную кампанию уже к концу недели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, на сегодняшний день по области собрано 4,4 миллиона тонн зерна, обмолочено около 3,8 млн тонн. При этом средняя урожайность в этом году чуть меньше показателей прошлого года - 11,3 центнеров на гектар.

Стоит отметить, что в этом году хлеборобы области начали уборку позже запланированного. Погодные условия нынешнего сезона для земледельцев сложились очень непростые. Но тем не менее, пока погода складывается благоприятная и аграрии намерены уже к концу недели или началу следующей завершить уборку.

В этом году 89% площади зерновых культур посеяно кондиционными семенами высших репродукций (элита, первая, вторая и третья репродукции, в 2017 году - 79%), 93% из которых семена 1 и 2 класса. В уборке урожая этого года примут участие более 9,6 тысячи комбайнов, в том числе 3 тыс. высокопроизводительных, 23 тыс. тракторов. Будут задействованы 3 тыс. валковых жаток, около 8 тыс. грузовых автомобилей, 19 тыс. тракторных прицепов и другой техники.

Напомним, в Костанайской области в этом году планируется собрать 5 млн тонн зёрна. В 2017 году было собрано - 5,2 млн.тонн зерна.