В Костанайской области будут избраны 264 депутата маслихатов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В Костанайской области на предстоящих в марте выборах изберут 32 депутата областного маслихата, 232 депутата городских и районных маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила заместитель председателя Костанайской областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева, постановлением центральной избирательной комиссии определены границы одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК в границах Костанайской области.

«Определены 16 избирательных округов по выборам депутатов областного маслихата. Кроме этого, 232 избирательных округа по выборам депутатов городских и районных маслихатов. Депутаты выдвигаются по мажоритарной системе», - отметила Асия Дуанбаева.

Спикер напомнила, что в маслихаты областей 50 % всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов проходят по мажоритарной системе.

Всего в предстоящую кампанию в областной маслихат будут избраны 32 депутата, 232 депутата – в городские и районные маслихаты.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов маслихатов предложили назначить на 19 марта текущего года.



