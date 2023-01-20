Внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в Казахстане 19 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внеочередные выборы депутатов маслихатов предложили назначить 19 марта текущего года. Проект постановления Центральной избирательной комиссии принят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании Указа Президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов. В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения», - сказала член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина на заседании.

Уточняется, что проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан вносится на рассмотрение членов избирательной комиссии.

Ранее Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровне.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.



