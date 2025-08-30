В Костанае произошло аварийное отключение электроэнергии

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, без электроснабжения остались жители 7-го, 8-го, 9-го микрорайонов и прилегающих улиц. Причиной стала авария на электросетях. На месте работают бригады. Специалисты принимают меры по устранению неполадок.

В акимате заверили, что о сроках восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Ранее Минэнерго РК опровергло сообщение об отключении света в южных регионах страны.