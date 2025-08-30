21:54, 29 Август 2025 | GMT +5
В Костанае произошло аварийное отключение электроэнергии
Десятки домов остаются без света до сих пор, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, без электроснабжения остались жители 7-го, 8-го, 9-го микрорайонов и прилегающих улиц. Причиной стала авария на электросетях. На месте работают бригады. Специалисты принимают меры по устранению неполадок.
В акимате заверили, что о сроках восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.
