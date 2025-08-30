РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 29 Август 2025 | GMT +5

    В Костанае произошло аварийное отключение электроэнергии

    Десятки домов остаются без света до сих пор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    блэкаут
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, без электроснабжения остались жители 7-го, 8-го, 9-го микрорайонов и прилегающих улиц. Причиной стала авария на электросетях. На месте работают бригады. Специалисты принимают меры по устранению неполадок.

    В акимате заверили, что о сроках восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

    Ранее Минэнерго РК опровергло сообщение об отключении света в южных регионах страны.

    Теги:
    Электроэнергия Отключения света Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают