В Костанае продолжается суд по делу о взрыве на автосервисе, унесшем жизни трех человек

В суде №2 Костаная продолжается рассмотрение уголовного дела о взрыве на территории автосервиса по улице Энергетиков в поселке Амангельды. В результате происшествия, произошедшего 11 декабря 2023 года, погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в декабре 2023 года: тогда, по предварительной причине, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-под обломков вытащили шесть человек, троих из них спасти не удалось.

Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники и близлежащие частные домостроения.

Фигурантом дела является предприниматель Алексей Бурдинский — собственник здания, где произошел взрыв. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая причинение смерти по неосторожности и уничтожение либо повреждение чужого имущества.

Ранее в ходе процесса сторона защиты настаивала на допросе экспертов, указывая на противоречия в исследованиях. Обвинение же придерживается версии, что причиной взрыва могла стать газель с газобаллонным оборудованием, принадлежащая предпринимателю Алексею Бурдинскому.

На очередном заседании суд продолжил исследование экспертных заключений. В центре внимания оказался допрос эксперта пожарно-технической экспертизы Марата Полатова.

Задавал вопросы адвокат Бурдинского Марат Шуакпаев. Защитник обратил внимание на временной промежуток между предполагаемой утечкой газа и самим взрывом. По материалам дела, речь идет примерно о 20–25 минутах.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Полатов подтвердил, что этот фактор учитывался при проведении исследований.

— Учитывая наличие естественной и искусственной вентиляции, за такой период значительная часть газа должна была улетучиться, — пояснил эксперт.

Шуакпаев также поднял вопрос о возможных источниках зажигания внутри помещений. Речь шла о курении, автономных отопителях, электрооборудовании и инструментах, которые, по версии защиты, могли находиться в боксах до взрыва.

— Если были источники зажигания — искры, курение, автономные отопители и так далее, то они могли привести к воспламенению, — ответил Полатов.

Отдельный блок вопросов касался возможности установить точный механизм происшествия.

По словам эксперта, достоверно определить место образования газовоздушной смеси, конкретный источник зажигания и точный момент воспламенения экспертным путем не представилось возможным. Еще ключевым моментом заседания стало обсуждение комиссионной экспертизы, в рамках которой специалисты анализировали последствия возможной разгерметизации 90-литрового газового баллона автомобиля.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Как пояснил Полатов, расчеты проводились исходя из данных, что в баллоне могло находиться до 32 килограммов пропан-бутановой смеси. Согласно выводам экспертизы, такого объема газа недостаточно для образования минимальной взрывоопасной концентрации в исследуемых помещениях.

Кроме того, по расчетам комиссии, 32 килограмма газа не могли вызвать разрушения объектов, расположенных на расстоянии до 500 метров. Но эксперт несколько раз уточнил, что это были теоретические расчеты.

— При этом фактический объем газа, находящийся в баллоне на момент происшествия, достоверно не установлен, — отметил эксперт.

В ходе судебного заседания представители потерпевших и обвинения поставили под сомнение ряд выводов комиссионной экспертизы, на которую ссылается сторона защиты.

Вопросы Полатову задавал также представитель потерпевших Виктор Овсянников. Его интересовало, насколько категоричными являются выводы комиссии о недостаточности 32 килограммов газа для образования опасной концентрации и разрушений на значительном расстоянии. Полатов пояснил, что расчеты выполнены по общепринятым методикам и основаны на известных физических свойствах пропан-бутановой смеси, однако сами исходные данные о количестве газа носят расчетный характер.

Кроме того, сторона обвинения обратила внимание на то, что экспертиза не могла назвать реальную массу газа, участвовавшую во взрыве, а также не определила эпицентр взрыва.

Отдельные вопросы касались методики расчётов. Представители потерпевших интересовались, каким образом учитывалась заполняемость помещения автомобилями и на основании каких нормативных документов применялись коэффициенты для определения свободного объема здания. Эксперт пояснил, что использовались усредненные значения. В ходе допроса эксперт подтвердил, что заключение описывает наиболее вероятный расчетный сценарий развития событий, однако не позволяет достоверно и однозначно установить фактический механизм образования взрыва газа.

Во время допроса обсуждался и вопрос нормативной базы, использованной в различных экспертных исследованиях. Шуакпаев обратил внимание суда на то, что в одном из ранее проведенных исследований использовался ГОСТ, который на момент подготовки заключения уже не действовал. Полатов подтвердил, что в комиссионной экспертизе специалисты использовали действующий казахстанский стандарт для автомобильных пропан-бутановых смесей.

В обсуждении принимала участие и государственный обвинитель Мариям Сулейменова, уточняя отдельные обстоятельства, связанные с возможным воспламенением газовоздушной смеси и механизмом распространения взрывной волны.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

На этом допрос эксперта завершился. Суд продолжит исследование материалов уголовного дела на следующих заседаниях.

Ранее стало известно, что виновный во взрыве АЗС в Кульсары выплатит детям погибших 40 млн тенге.