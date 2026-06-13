Виновный во взрыве АЗС в Кульсары выплатит детям погибших 40 млн тенге

По уголовному делу о взрыве, произошедшем в прошлом году на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, вынесен приговор суда первой инстанции, передает корреспондент Kazinform.

Суд признал подсудимого виновным и принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы, а также о взыскании компенсации морального вреда.

В ходе судебного заседания судья, отметив, что вина подсудимого полностью доказана, огласила решение суда. Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

— Также назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в сфере промышленной безопасности сроком на три года. Взыскать с ТОО «Ниет ЛТД» в пользу потерпевших компенсацию морального вреда, — сказала судья Ардак Толебаева.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Согласно решению суда, каждому из четверых детей супружеской пары, погибшей в результате этого взрыва, должна быть выплачена компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге. Таким образом, общая сумма компенсации составит 40 млн тенге.

Как установлено в ходе следствия, резервуар со сжиженным газом объемом 25 кубометров, расположенный на территории газозаправочной станции № 3, не проходил техническое освидетельствование, не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а также не состоял на учете как опасный объект.

Представитель потерпевшей стороны Акан Хабдешев заявил, что не согласен с размером компенсации морального вреда и намерен подать апелляционную жалобу.

— Мы согласны с наказанием в виде лишения свободы. Но считаем, что размер компенсации морального вреда очень мал, — сказал он.

В результате происшествия погибла супружеская пара, а четверо детей остались без родителей. Во время взрыва сгорели шесть автомобилей, были повреждены три одноэтажных и одно двухэтажное здание. Площадь зоны аварии составила около 400 квадратных метров.

Ранее областной департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о причинах взрыва на автозаправочной станции.

Напомним, 30 мая около 18:45 на автозаправочной станции в городе Кульсары произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Из них два человека погибли.